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انهيار بلكونة عقار بحى غرب المنصورة دون خسائر بالأرواح

الأحد، 23 أغسطس 2020 11:14 م
انهيار بلكونة عقار بحى غرب المنصورة دون خسائر بالأرواح انهيار بلكونة - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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انهار جزء من عقار بمنطقة شارع رياض بحي غرب المنصورة، واتخذت الأجهزة الإجراءات لحماية المارة.

وعلى الفور توجه لمكان الواقعة كريمة صديق عبد الغفار نائب رئيس الحى، ومسئولو الإدارة الهندسية والأزمات والكوارث بحى غرب برفقة كول أمنى من قسم أول المنصورة، إلى محيط العقار محل الواقعة.

وبالمعاينة تبين وجود انهيار بلكونة الدور الثانى العلوى لعقار بمنطقة شارع رياض من الجلاء، والعقار مكون من دور أرضى ودورين علويين، ولم ينجم عن الحادث أى خسائر بالأرواح أو الممتلكات.

وقد تمكنت رئاسة حى غرب المنصورة بإزالة كافة مواطن الخطورة بالعقار ورفع الآثار الناجمة عن الانهيار وفتح الشارع للمارة .

جدير بالذكر أن العقار خال من السكان وصادر قرارات بشأنه من الإدارة الهندسية بحى غرب المنصورة، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مالك العقار لعدم تنفيذ القرار الهندسى الصادر بشأن العقار، كما تحرر محضر بالواقعة من قبل قسم أول المنصورة .

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وتوجيهات المحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب المنصورة .


الدقهلية

محافظ الدقهلية

انهيار عقار بالمنصورة

حي غرب المنصورة

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