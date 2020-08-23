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انتشار فيروس كورونا يؤجل افتتاح المدارس فى سوريا

الأحد، 23 أغسطس 2020 06:22 م
انتشار فيروس كورونا يؤجل افتتاح المدارس فى سوريا كورونا -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أعلنت الحكومة السورية تأجيل افتتاح المدارس فى سوريا حتى 13 من الشهر القادم، بعدما كان محددا بداية الشهر، وذلك بسبب معطيات تشير إلى تزايد انتشار فيروس كورونا.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت رئاسة الوزراء السورية، إن المجلس المكلف بتسيير الأعمال بموجب الدستور، قرر افتتاح المدارس يوم الأحد الموافق 13 الشهر المقبل بعد اطلاعه على البروتوكول الصحى المقدم من وزارة التربية للعام الدراسى الجديد بكل مراحله وآليات تطبيقه للتصدى لوباء كورونا، بما يضمن الحفاظ على صحة التلاميذ والعاملين في الحقل التربوي واستمرار جودة العملية التعليمية.

 

وأضافت رئاسة الوزراء السورية، أن المجلس وجه "المعنيين في وزارة التربية والجهات التابعة لها بتكييف الخطة الدراسة وفقاً لذلك والالتزام بالخطة المقترحة من قبل الوزارة لتعويض الفاقد التعليمي ومراعاة كافة الاشتراطات الصحية".

 

وقوبل افتتاح المدارس فى موعده المحدد فى الأول من سبتمبر، بانتقادات واسعة في البلاد التي تتزايد فيها حالات الإصابة بكورونا بشكل يومى.


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