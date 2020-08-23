اليوم السابع
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الكاظمى يزور عائلة ريهام يعقوب فى البصرة ويقسم: المجرمون لن يفلتوا من العقاب..صور

الأحد، 23 أغسطس 2020 12:25 م
الكاظمى يزور عائلة ريهام يعقوب فى البصرة ويقسم: المجرمون لن يفلتوا من العقاب..صور مصطفى الكاظمى يزور عائلة ريهام يعقوب
وكالات

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زار رئيس مجلس الوزراء العراقى، مصطفى الكاظمى، عائلة الشهيدة ريهام يعقوب فى البصرة، وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب، أن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، زار عائلة الشهيدة المغدورة ريهام يعقوب في البصرة".
 
ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع)، بحسب البيان، عن الكاظمى ، عن عميق مواساته لعائلة الشهيدة، مؤكداً لهم ولأهالي البصرة أن أمد المعتدين والمجرمين قصير، وقال الكاظمي أمام عائلة الشهيدة: "أقسم بدم الشهيدة أن المجرمين لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن، وإن دماء الشهيدة و الشهيد هشام الهاشمي، والشهيد تحسين أسامة لن تذهب هدراً".
 
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وأضاف: إن "كلمات الشهيدة قد أدخلت الرعب على قلوب المجرمين الجبانة، وإن أعمالها المجتمعية الخيرية قد أرجفتهم، وجعلتهم يركبون العار، فأي دناءة أشد من هذه البشاعة، لكن فألهم الخائب قد انقلب مندحراً، وتحوّلت الشهيدة الشابة في ربيع عمرها الى أيقونة للبصرة".
 
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يشار الى ان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، قد زار محافظة البصرة ، مساء أمس وعقد اجتماعا مع القيادات الامنية والعسكرية في مقر قيادة المحافظة ، وذلك بعد ساعات قليلة من وصوله إلى العاصمة بغداد، قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية.
 
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وقد رافقه فى الزيارة، وزيرا الدفاع والداخلية، ورئيس هيئة الحشد الشعبى، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب ورئيس جهاز الأمن الوطنى ومستشار الأمن الوطني، فضلا عن وكلاء وزارتي الداخلية والدفاع ، رافقوا رئيس الوزراء في زيارته إلى محافظة البصرة".
 
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العراق

رئيس وزراء العراق

مصطفى الكاظمى

ريهام يعقوب

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