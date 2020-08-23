اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أغسطس 2020 03:13 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على شاب بالإسكندرية قتل والدته لمعايرته بعدم العمل

الأحد، 23 أغسطس 2020 02:48 م
القبض على شاب بالإسكندرية قتل والدته لمعايرته بعدم العمل جثه - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت دائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية، حادثة قتل شاب لوالدته بعد مشاجرة بينهما، أسفرت عن التعدى عليها بواسطة رباط ضاغط وشنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، حيث تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزة أول، يفيد بورود بلاغ من عامل، 43 سنة، بالعثور على جثة والدته ربة منزل، 81 سنة، بالشقة سكنها، فانتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أنها ملفوفة بملاية حول الرقبة والرأس برباط ضاغط، فى حالة تعفن رمى وموضوعة على أريكة خشبية بصالة الشقة.

 

وبسؤال المبلغ، اتهم شقيقه "أ . ع. ال" 35 سنة نجار، إلا أنه كان عاطلا وقت الواقعة، مقيم بذات الشقة، بأنه وراء ارتكاب الواقعة وفر هاربا.

 

وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم والتحقيق معه، وتم تشكيل فريق بحث وتم عمل كمين وألقى القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد الانتقام منها لمعايرته بكلمة عاطل، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.


الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

عاطل

شاب يقتل والدته

امن الاسكندرية

قسم شرطة اول المنتزة

اخبار الحوادث

مدير امن الاسكندرية

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حبس عامل قتل سيدة وأصاب أخرى بالخطأ أثناء الاحتفال بنقل "عزال" بكرداسة

الأحد، 23 أغسطس 2020 11:26 ص

حبس جزار لاتهامه بالشروع فى قتل شاب بسبب خلافات الجيرة بالبدرشين

الأحد، 23 أغسطس 2020 10:56 ص

الجنايات تصدر اليوم حكمها على ربة منزل وزوجها بتهمة قتل سيدتين بمدينة نصر

السبت، 22 أغسطس 2020 09:00 ص

تشريح جثة مالك "كشك" قتل على يد شقيقين بسبب كلب فى بولاق الدكرور

الجمعة، 21 أغسطس 2020 02:20 م

ننشر تفاصيل تقرير الطب الشرعى في حادث قتل الممثلة عبير بيبرس لزوجها

الخميس، 20 أغسطس 2020 01:52 م

تجديد حبس عامل قتل صديقه بسبب مشادة كلامية فى المنوفية 15 يوما

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 02:32 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة