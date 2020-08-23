القبض على شاب بالإسكندرية قتل والدته لمعايرته بعدم العمل

الإسكندرية - أسماء على بدر

شهدت دائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية، حادثة قتل شاب لوالدته بعد مشاجرة بينهما، أسفرت عن التعدى عليها بواسطة رباط ضاغط وشنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، حيث تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزة أول، يفيد بورود بلاغ من عامل، 43 سنة، بالعثور على جثة والدته ربة منزل، 81 سنة، بالشقة سكنها، فانتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أنها ملفوفة بملاية حول الرقبة والرأس برباط ضاغط، فى حالة تعفن رمى وموضوعة على أريكة خشبية بصالة الشقة.

وبسؤال المبلغ، اتهم شقيقه "أ . ع. ال" 35 سنة نجار، إلا أنه كان عاطلا وقت الواقعة، مقيم بذات الشقة، بأنه وراء ارتكاب الواقعة وفر هاربا.

وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم والتحقيق معه، وتم تشكيل فريق بحث وتم عمل كمين وألقى القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد الانتقام منها لمعايرته بكلمة عاطل، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.