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"العربية "مظاهرات فى العاصمة الليبية طرابلس احتجاجا على سوء الأوضاع

الأحد، 23 أغسطس 2020 06:30 م
"العربية "مظاهرات فى العاصمة الليبية طرابلس احتجاجا على سوء الأوضاع مظاهرات ليبيا - صورة أرشيفية
كتب محمد عبد العظيم

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قالت قناة العربية فى خبر عاجل لها ، أن مظاهرات اندلعت فى العاصمة الليبية طرابلس احتجاجا على سوء الأوضاع ، وبحسب ما ذكرت  وسائل إعلام محلية أن رقعة الاحتجاجات اتسعت لتشمل عدة مدن في الغرب الليبي، ووصلت منذ ليلة البارحة لعدة أحياء في وسط العاصمة الليبية طرابلس ، والى مناطق سوق الجمعة بمنطقة المرغني، وإلى منطقتي قرجي وحي الأندلس بالعاصمة .

يذكر أن المظاهرات اندلعت، مؤخرا خلال الشهر الجارى، في عدة مدن بغرب ليبيا، منها صبراته والزاوية وصرمان؛ احتجاجا على تردي الوضع المعيشي وغلاء الأسعار، ونقص فرص العمل.

 


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