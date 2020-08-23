"العربية "مظاهرات فى العاصمة الليبية طرابلس احتجاجا على سوء الأوضاع

كتب محمد عبد العظيم

قالت قناة العربية فى خبر عاجل لها ، أن مظاهرات اندلعت فى العاصمة الليبية طرابلس احتجاجا على سوء الأوضاع ، وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية أن رقعة الاحتجاجات اتسعت لتشمل عدة مدن في الغرب الليبي، ووصلت منذ ليلة البارحة لعدة أحياء في وسط العاصمة الليبية طرابلس ، والى مناطق سوق الجمعة بمنطقة المرغني، وإلى منطقتي قرجي وحي الأندلس بالعاصمة .

يذكر أن المظاهرات اندلعت، مؤخرا خلال الشهر الجارى، في عدة مدن بغرب ليبيا، منها صبراته والزاوية وصرمان؛ احتجاجا على تردي الوضع المعيشي وغلاء الأسعار، ونقص فرص العمل.