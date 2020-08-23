السيطرة على حريق فى منزل بقرية النواصر دون مصابين جنوب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال الحماية المدنية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأحد، فى السيطرة على حريق نشب فى منزل مواطن بقرية النواصر التابع لمجلس قروي النجوع، ما أسفر عن خسائر فى أدوات زراعية وبعض ملحقات المنزل، دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، فتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

البداية كانت بتلقى المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، إخطارًا من غرفة النجدة بقيادة جمال عبد المحسن يفيد بنشوب حريق فى منزل مبنى بالطوب اللبن ملك "حسن فريح" فى قرية النواصر التابع لمجلس قروي النجوع، ما أدي إلى حريق موتور خاص بمياه للزراعات، وبعض مخلفات الزراعة وجوال تبن وقمح، وإمتدت النيران إلي الجار المرافق له "السيد عايد"، وأسفرت عن تفحم 3 عدادات كهرباء و3 كنبات وباب.

وعلى الفور انتقل لموقع الحريق عبد الرحيم طايع نائب رئيس مدينة إسنا، وجمال عبد المحسن رئيس غرفة العمليات، وصالح غانم رئيس قرية النواصر التابعة لمجلس قروى النجوع، ومأمور مركز شرطة إسنا ورئيس المباحث، وسيارتى إطفاء، وتم على الفور السيطرة على النيران دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وكان قد نجح رجال الحماية المدينة فى مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، فى السيطرة على حريق فى شقة داخل منزل طبيب صيدلى بوسط مدينة إسنا، دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، والبداية كانت بتلقى المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، إخطارًا من غرفة العمليات بالمدينة بقيادة جمال عبد المحسن، يفيد بنشوب النيران فى منزل طبيب صيدلي بجوار الخزان الجديد بأرض اللواء، وذلك فى الطابق الثانى وهى عبارة عن شقة مكونة من 3 غرف بالكامل، وأتت النيران على غرفة النوم وغرفة الجلوس وغرفة الأطفال ونيش والستائر والمراتب و3 مراوح وجهاز تكييف وتلفزيون ودش وغسالة وبوتاجاز ومحتويات المطبخ بالكامل.