اليوم السابع
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" السياحة والآثار " تبدأ ترميم قصر السلطان حسين كمال بمصر الجديدة

الأحد، 23 أغسطس 2020 09:46 م
" السياحة والآثار " تبدأ ترميم قصر السلطان حسين كمال بمصر الجديدة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار
كتبت آمال رسلان

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بدأت وزارة السياحة والاثار، اجراءات مشروع ترميم وإعادة توظيف قصر السلطان حسين كمال الشهير بقصر السلطانة ملك بحى مصر الجديدة، بعدما وافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية على ترميمه .

وأوضح الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية، أن المشروع سيتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن برنامج المسئولية الإجتماعية للشركة المصرية للإتصالات، حيث يهدف إلى إعادة توظيف القصر ليكون مركزا لتنمية الإبداع وريادة أعمال الشباب، بالإضافة إلى كونه جزءا من بانوراما قصر البارون امبان المواجه له، ومشروعا هاما لإظهارا المعالم الحضارية لمنطقة مصر الجديدة الأصلية ، مؤكدا أن أعمال الترميم ستتضمن الترميم المعماري والدقيق للمبني وجميع الرسومات والزخارف ذات الطراز الإسلامي المستحدث والذي ميز معمار تلك الفترة.

 


الاثار الاسلامية

الاثار

السلطان حسن

اخبار مصر

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