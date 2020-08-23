اليوم السابع
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السعودية تحبط تهريب أكثر من طن حشيش ونحو أربعمائة ألف قرص مخدر

الأحد، 23 أغسطس 2020 09:10 م
السعودية تحبط تهريب أكثر من طن حشيش ونحو أربعمائة ألف قرص مخدر مخدر الحشيش
وكالات

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تمكن رجال حرس الحدود السعودي في المنطقة الشرقية، من إحباط محاولة تهريب (388732) ثلاث مئة وثمانية وثمانين ألفاً وسبع مئة واثنين وثلاثين قرص امفيتامين المخدر.
 
و (1125) ألف ومئة وخمسة وعشرين كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدرة، في سواحل الخفجي بالمنطقة الشرقية، وذلك في إطار تنفيذ مهامهم للتصدي لمحاولات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة.
 
ووفق وكالة واس، أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني، أنه تم ضبط المواد المخدرة وإحالتها إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.
 
وأكد أن رجال حرس الحدود لن يتهاونوا في تنفيذ مهامهم في التصدي لكل من يحاول المساس بأمن الحدود، أو تجاوزها بطريقة غير نظامية، والتعامل معهم بكل حزم وقوة وتطبيق الأنظمة بحقهم.

السعودية

حشيش

قرص مخدر

اخبار السعودية

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