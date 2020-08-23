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أمر الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بإنهاء مشكل بطء تدفق الانترنت في البلاد فورا، مع إعداد تقرير مفصل عن هذا الوضع، وقال بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية إن الرئيس تبون ترأس اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس وأصدر خلاله تعليماته بإيجاد حل نهائي لمشكلة بطء تدفق الانترنيت وتحديد عوامل العرقلة، حتى إذا استدعى الأمر إحالة الملف إلى مجلس الوزراء.