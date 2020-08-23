الجنايات تحيل أوراق تاجر مواشى قتل زميله فى الإسماعيلية إلى المفتى

الإسماعيلية - فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية الدائرة الثانية، برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات، وعضوية المستشارين محى الدين اسماعيل محى الدين، وأيمن محمد محمد طيطة، وأمانة سر محمد عبدالستار ومحمد سلامة فى الجناية رقم 6745 لسنة 2019 جنايات مركز القنطرة غرب بإحالة أوراق المتهم "حسن.م.ح"33 عاما، تاجر مواشى، إلى فضيلة المفتى، لإدانته بقتل زميله "السيد.ع.ع" مع سبق الإصرار والترصد، وتحديد جلسة 14/9/2020 للنطق بالحكم.

وتعود احداث القضية الى 14/7/2019 عندما تلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مأمور مركز القنطرة غرب يفيد بورود بلاغ من أهالي عزبة القراقرة بأبوخليفة بعثورهم على جثة على طريق القرية، فانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، حيث تم العثور على جثة داخل أرض زراعية، وبمناظرة الجثة تبين أن بها عدة طعنات بالرقبة والصدر، وأكدت تحريات مباحث الإسماعيلية أن الجثة لتاجر مواشى يدعى "السيد.ع.ع" 45 عامًا مقيم دائرة مركز القنطرة غرب.

وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة القبض على مرتكبيها وتوصلت تحريات فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم "حسن.م.ح" 33 عاما تاجر مواشى، وتمكن فريق البحث من القبض على المتهم الذى اعترف أمام جهات التحقيق والنيابة العامة بارتكابه الواقعة لخلافات سابقة بينهما، وأنه قام بالاتفاق مع المجنى عليه على بيعه مواشى وانتظره فى المكان المتفق عليه، ثم تعدى عليه وضربه بالفأس، ثم ذبحه وسرق مبلغ مالى كان بحوزة المجنى عليه وتركه فى أحد الأراضى الزراعية بعزبة القراقرة بأبوخليفة وفر هاربا، وأحيل إلى النيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، ثم تم إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.