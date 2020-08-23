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الجريدة الرسمية تنشر قرار تنظيم وزارة شئون المجالس النيابية

الأحد، 23 أغسطس 2020 03:14 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار تنظيم وزارة شئون المجالس النيابية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تنظيم وزارة شئون المجالس النيابية، ونص مشروع القرار في مادته الأولى على أن "تختص وزارة شئون المجالس النيابية بمتابعة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين لدى كل من مجلسي النواب والشيوخ، ومجلس الدولة، إلى جانب تمثيل الحكومة في مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما، والتحدث عنها وشرح وجهة نظرها فيما تعرضه من تشريعات، وما تصدره من قرارات، وذلك بالاشتراك مع الوزراء المختصين".

 

كما تختص وزارة شئون المجالس النيابية بمتابعة ما يدور في جلسات مجلس النواب والشيوخ ولجانهما من مناقشات، وسائر ما يتعلق بممارسة أعمال التشريع والرقابة، على حسب الأحوال، وإحاطة مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه بالاتجاهات العامة للمجلسين في المسائل الهامة.

 

كما نص مشروع القرار على أن تختص الوزارة بإحاطة الوزارات، كل فيما يخصه، بمشروعات القوانين، التي يقدمها أعضاء مجلس النواب، واستطلاع رأيها في تلك المشروعات، وإبلاغ المجلس بما ينتهي إليه الرأي، كما تختص وزارة شئون المجالس النيابية أيضاً باقتراح مشروع للخطة التشريعية تنفيذاً لبرنامج الحكومة وسياساتها، وعرضه على مجلس الوزراء لإقراره، واعتماد ترتيب أولويات عرض مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة على مجلس النواب قبل بداية كل دور انعقاد.

كما نشرت الجريدة قرار رئيس الوزراء بإضافة كلية الدراسات الاسيوية العليا لجامعة الزقازيق وتعديل مسمى كلية التربية الرياضية "بنين " جامعة لبنها لمسمى كلية التربية الرياضية .

 

 


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