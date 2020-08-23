"التموين " تؤكد استمرار اتاحة بيانات العلامات التجارية المسجلة اليكترونيا

كتب مدحت وهبة

يواصل جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إتاحة خدمة الاطلاع والبحث عن العلامات التجارية والنماذج الصناعية المختلفة للمتعاملين مع الجهاز قبل تقديم طلبات تسجيل جديدة ، لوقف الالتباس والخلط والتشابه مع العلامات التجارية والنماذج الصناعية المودعة والمسجلة بالفعل ،وأن نشر قواعد بيانات العلامات التجارية والنماذج الصناعية المودعة والمسجلة داخل مصر من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز كخدمة.

ويأتي ذلك في الوقت الذى أكد فيه الدكتور إبراهيم عشماوى ، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية تفعيل الإتفاقية التى تم توقيعها مع مكتب البراءات الياباني للملكية الفكرية ، حيث تم إيفاد عدد 9 من الفاحصين الفنيين بالإدارة للمشاركة فى ورش العمل التى عقدت في دولة اليابان وفقا للاتفاقية التى تم توقيعها مع مكتب البراءات الياباني للملكية الفكرية (JPO) على هامش فعاليات اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ( WIPO) الذي عقد بجنيف وسيستمر العمل بهذه الإتفاقية لمدة أربع سنوات من تاريخ التوقيع.

وتعد العلامات التجارية جزءا من حقوق الملكية الفكرية فى مصر فالعلامة والتصميم أو النموذج الصناعي تمثل جزءا من النشاط التجاري الأمر الذى من خلاله تتم معرفة هوية المنتج أو الخدمة المقدمة فى شكل نشاط تجارى وتتدخل فى تنظيم العلاقة بين المستهلك وأى كيان تجارى فى صورة الحماية الممنوحة ضد الغش أو التقليد أو التضليل، وأن لكل صاحب حق أن يتقدم بتسجيل العلامة التجارية سواء كان إنسان طبيعي أو مؤسسة أو شركة او نادى حيث يتقدم الى جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال إدارة العلامات التجارية أو مكاتب السجل التجارى التابعة للجهاز التى تستقبل طلبات تسجيل العلامات التجارية.