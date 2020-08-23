اليوم السابع
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خالد صلاح
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الاستخبارات العسكرية السودانية تؤكد عودة الهدوء إلى بورتسودان

الأحد، 23 أغسطس 2020 03:00 ص
الاستخبارات العسكرية السودانية تؤكد عودة الهدوء إلى بورتسودان عناصر من الجيش السودانى
أ ش أ

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أكدت الاستخبارات العسكرية السودانية عودة الهدوء إلى مدينة بورتسودان (شمال شرق السودان)، فى أعقاب اشتباكات اندلعت قبل أيام وأسقطت قتلى وجرحى.

 

وذكرت القوات المسلحة السودانية، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن الاستخبارات العسكرية، تُقيم الأوضاع فى بورتسودان باستمرار، وتعمل على مخاطبة جذور المشكلة منعا لتكرار الأحداث.

 

واسقطت اشتباكات قبلية اندلعت فى المدينة قبل أيام قتلى وجرحى، ما دفع سلطات ولاية البحر الأحمر إلى فرض حظر للتجول، كما أرسلت الشرطة تعزيزات إلى المدينة للسيطرة على الأوضاع.

 

 


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بورتسودان

اشتباكات قبلية

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