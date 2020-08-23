الإحصاء: تراجع واردات مصر البترولية إلى 191 مليون دولار فى أبريل الماضى

كتب مدحت عادل

سجل الواردات البترولية وغير البترولية تراجعا كبيرا خلال شهر أبريل الماضى، وفق بيانات حكومية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت الواردات البترولية نحو 191 مليون دولار فى شهر أبريل الماضى، مقابل 819 مليون دولار فى شهر أبريل من العام الماضى 2019، بنسبة تراجع بلغت نحو 76.7%، فيما بلغت الواردات غير البترولية نحو 6 مليارات و179 مليون دولار فى أبريل الماضى، مقابل 4 مليارات دولار فى نفس الشهر من عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 35.2%.

وفى المقابل تراجعت الصادرات البترولية وغير البترولية خلال نفس الفترة من العام، حيث بلغت الصادرات البترولية نحو 121 مليون دولار فى أبريل الماضى، مقابل 453 مليون دولار فى أبريل من عام 2019، بتراجع بنسبة بلغت 73.3%، كما بلغت الصادرات غير البترولية مليار و718 مليون دولار فى أبريل الماضى، مقابل 2 مليار و263 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 24.1%.

وكانت الصادرات المصرية من السلع نصف المصنعة حققت زيادة من السلع تامة الصنع، وذلك خلال شهر ابريل الماضي، حيث بلغ حجم الصادرات المصرية نصف مصنعة نحو 631.9 مليون دولار، مقابل 584.3 مليون دولار في شهر أبريل من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 47.6 مليون دولار.

وصدرت مصر سلع تامة الصنع بقيمة 793 مليون دولار فى أبريل الماضى، مقابل مليار و257.7 مليون دولار فى نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 464.7 مليون دولار.