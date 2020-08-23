الأوقاف تطلق مسابقة لفهم غايات ومقاصد سور القرآن بجوائز تصل لـ 20 ألف جنيه

كتب على عبد الرحمن

أطلقت وزارة الأوقاف مسابقة هى الأولى من نوعها وبهذا المستوى، تعنى بفهم غايات ومقاصد سور القرآن الكريم ، وتركز على مستوى الفهم والنضج الفكري واستيعاب المقاصد العامة لسور القرآن الكريم ، ترسيخا لمنهجها الذي يهدف إلى فهم غايات ومقاصد النصوص وعدم الاقتصار على حفظ النص دون فهمه ، لخطورة ما يترتب على الجمود عند ظاهر النص دون فهم سياقه و أغراضه وأبعاده ومقاصده ومراميه وغاياته .

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن المسابقة تأتى على ثلاث مستويات :

المستوى الأول : "تحت سن 12 سنة"

الجزء الثلاثون وسورة مريم عليها السلام .

المستوى الثاني : "تحت سن 18 سنة"

الجزء الثامن والعشرون وسورة يوسف عليه السلام .

المستوى الثالث : "للواعظات والمعلمات" .

قصص الأنبياء في القرآن الكريم وسورة الكهف.

المستوى الخامس الأئمة والمعلمون وغيرهم .

الأمثال في القرآن الكريم وسور "الأعراف والأنفال والتوبة ويونس وهود" .

وسيتم تكريم جميع الفائزين في التصفيات النهائية ، مع صرف الجوائز المالية المقررة لكل فرع ومجموعة متميزة من إصدارات الوزارة ، كما سيتم الاستفادة بأوائل الفائزين من المستويين الثالث والرابع في تربية وتعليم وتثقيف الناشئة في ملتقى الناشئة الفكري الذي ستطلقه الوزارة خلال أسابيع بإذن الله تعالى .

وتكون الجوائز المالية على النحو التالي :

الفرع الأول :

على مستوى الجمهورية ( 10000 جنيه للأول - 7000 جنيه للثاني - 5000 جنيه للثالث - خمسة جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة 2000 جنيه.

الفرع الثاني :

على مستوى الجمهورية ( 15000 للأول - 10000 جنيه للثاني - 7000 جنيه للثالث - خمسة جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة 3000 جنيه .

الفرع الثالث :

على مستوى الجمهورية ( 15000 جنيه للأول - 10000 جنيه للثاني - 7000 جنيه للثالث - خمسة جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة 3000 جنيه .

الفرع الرابع :

على مستوى الجمهورية ( 20000 للأول - 15000 جنيه للثاني – 10000 جنيه للثالث - خمسة جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة 3000 جنيه وخمسة جوائز أخرى قيمة كل جائزة 2000 جنيه

وأوضحت وزارة الأوقاف أنه يتم التسجيل في المسابقة على الرابط المخصص لذلك على موقع الوزارة خلال أسبوع من اليوم .