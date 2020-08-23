استقرار أسعار الذهب اليوم 23-8-2020 فى مصر

كتب إسلام سعيد

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 858 جنيها للجرام، في ظل الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وتوقف حركة البيع والشراء على الذهب.



أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 735.5 جنيه.

عيار 21 سجل 858 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 980.5 جنيه.

الجنيه الذهب 6864 جنيها.

أوقية الذهب 1940 دولارا.

وكانت أسعار الذهب شهدت هبوط نهاية جلسات التداول هذا الأسبوع بقيمة 10 جنيهات وهذا الهبوط في أسعار الذهب علي المستوي المحلي، جاء نتيجة تراجع سعر أوقية الذهب إلي 1930 دولارا نتيجة موجة بيع المعدن النفيس بعدما أثار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مخاوف من أن يكون التعافي من التراجع الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا يواجه مسارا تكتنفه ضبابية شديدة وهو ما ألقى بظلاله على معنويات المخاطرة.

أسعار الذهب عاودت للصعود في مصر ، نتيجة ارتفاع أوقية الذهب إلي 1944 دولارا مقارنة ب 1930 دولارا صباحا بنهاية تعاملات الخميس الماضي.

وحذر مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء الماضي من أن التباطؤ الاقتصادي الناتج عن جائحة كوفيد-19 يواجه مسارا تكتنفه ضبابية شديدة وأكد مجددا على الحاجة لتحفيزات مالية إضافية.

وتعرضت أسهم أوروبا لموجة بيع في أسواق الأسهم العالمية الخميس بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى مسار طويل وصعب لتعافي أكبر اقتصاد في العالم.

كما انخفضت الأسهم اليابانية عند الإغلاق الخميس متأثرة بخسائر وول ستريت بعدما كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أن صناع القرار قلقون بشأن الضبابية التى تكتنف مسار التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا.