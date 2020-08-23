اليوم السابع
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إيطاليا تسجل 1210 حالة إصابة جديدة بكورونا

الأحد، 23 أغسطس 2020 10:10 م
إيطاليا تسجل 1210 حالة إصابة جديدة بكورونا إيطاليا - كورونا
وكالات

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سجلت إيطاليا 1210 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق ما جاء في حصيلة رسمية نشرت الأحد، ما يؤكد ارتفاع عدد الحالات نتيجة التنقلات وأنشطة الترفيه الصيفي. 
     
وأحصى البلد السبت 1071 إصابة، و947 إصابة الجمعة، و845 الخميس و642 الأربعاء. 
     
وتصدر إقليم لومبارديا (منطقة ميلانو) المناطق المتضررة بـ239 إصابة جديدة، يليه إقليم لاتسيو (منطقة روما) بـ184 إصابة ثم البندقية بـ145 إصابة. 
     
وشملت الحصيلة الجديدة سبع وفيات، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 35437 منذ بداية الوباء. 
   
واستبعد وزير الصحة روبرتو سبيرانزا الأحد إعادة فرض حجر عام في البلد، معتبرا أن الوضع تحت السيطرة. 
 

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