إيران : الطائرة الأوكرانية أصيبت بصاروخين بفارق 25 ثانية

وكالات

قالت إيران، الأحد، إن تحليل الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطتها تُظهر أنها أُصيبت بصاروخين يفصل بينهما 25 ثانية، وأن الركاب ظلوا على قيد الحياة لبعض الوقت بعد الانفجار الأول.

ويمثل إعلان رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية أول تقرير رسمي عن محتويات تسجيلات الصوت والبيانات في قمرة القيادة، والتي تم إرسالها إلى فرنسا لقراءتها في يوليو الماضي.

ونقلت قناة سكاى نيوز عربية ، أن طهران قالت إنها أسقطت بطريق الخطأ الطائرة الأوكرانية في يناير، بينما تشهد علاقاتها توترا شديدا مع الولايات المتحدة. وقُتل جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 176 شخصا.

ونقل التلفزيون الرسمي عن توراج دهقاني زنجنه، القول: "بعد 19 ثانية من إصابة الصاروخ الأول للطائرة، أشارت أصوات الطيارين داخل قمرة القيادة إلى أن الركاب كانوا على قيد الحياة.. وبعد 25 ثانية أصاب الصاروخ الثاني الطائرة".