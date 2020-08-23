إنقاذ شخص ونقله للمستشفى والبحث عن ضحايا جدد تحت أنقاض المنزل المنهار بطنطا

الغربية - مصطفى عادل

نجحت قوات الإنقاذ البري بمحافظة الغربية فى إنقاذ شخص من أسفل انقاض المنزل المنهار جزئيا بحارة حافظ وهبي بطنطا، فيما تواصل قوات الإنقاذ البحث عن ضحايا جدد أسفل الأنقاض.

وكانت مدينة طنطا قد شهدت، منذ قليل انهيارًا جزئيًا لمنزل بحارة حافظ وهبى، انتقل الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد لموقع الحادث.

تلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا بحدوث انهيار جزئى لمنزل بحارة حافظ وهبى بطنطا، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ البرى ومسئولى الإدارة الهندسية لمكان البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.