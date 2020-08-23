اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أغسطس 2020 07:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إرشادات وعلامات تباعد.. حديقة حيوان كفر الشيخ تستعد لاستقبال الزائرين.. صور

الأحد، 23 أغسطس 2020 05:35 م
إرشادات وعلامات تباعد.. حديقة حيوان كفر الشيخ تستعد لاستقبال الزائرين.. صور حديقة حيوان كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت حديقة الحيوان بمحافظة كفر الشيخ، استعدادات مكثفة، لاستقبال روادها، غداً الاثنين، بعد إغلاقها قرابة 6 أشهر، لانتشار فيروس كورونا، ليتم فتحها وفقا للاشتراطات والإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث قالت الدكتورة منى الجندى، مديرة الحديقة، إن الحديقة أنهت استعداداتها لاستقبال الزائرين غدا الاثنين وفقا للإجراءات الاحترازية التى أعلنها مجلس الوزراء، فتم تطهير وتعقيم الحديقة، وتم غسل الأرضيات، إضافة لغسل الأحواض وتطهيرها، مؤكدة أنه تم وضع مجموعة من الاجراءات الاحترازية لتأمين وسلامه الزائرين.

وأضافت الجندى لـ"اليوم السابع"، أنها شددت على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، ومنها منع دخول أى زائر بدون ارتداء الكمامة، بالإضافة إلى قياس درجات الحرارة قبيل دخول الزائرين إلى الحديقة، والتزام بالتباعد الاجتماعى وفق العلامات الارشاديةالتى وضعها على الأرض.

وأضاف بسيونى حامد ،مدير مالى وإدارى بالحديقة، حضرنا الاجتماع الذى عقده رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، الدكتور محمد رجائي، يوم 28 يوليو الماضى، وتسلمنا الجهاز الخاص بقياس درجة الحرارة، ولوح ارشادية متضمنه الإجراءات الاحترازية .

وقال حامد، وضعنا علامات ارشادية على أرضية الحديقة للتباعد وأمام أقفاص الحيوانات، وأكشاك النسانيس والطيور الجارحة وبيت السباع، وبيت الدجاجات ،وتم تهذيب الاشجار فى الحديقةوتنظيف الاحواض بالإضافة الى عمليه طلاء بعض حوائط الحديقة.

وأضاف حامد، أنه تم التشديد على العاملين بحديقة الحيوان بارتداء الكمامة، واتباع الإجراءات الاحترازية ليكونوا قدوة للزائرين، كما سيتم الالتزام بتعليمات رئيس الوزراء أن تكون نسبة الاشغال 50 %.

حديقة حيوان كفر الشيخ (1)
 
حديقة حيوان كفر الشيخ (2)
 
حديقة حيوان كفر الشيخ (3)
حديقة حيوان كفر الشيخ (3)

 

حديقة حيوان كفر الشيخ (4)
 
حديقة حيوان كفر الشيخ (5)
 
حديقة حيوان كفر الشيخ (6)
 
حديقة حيوان كفر الشيخ (7)
 
حديقة حيوان كفر الشيخ (8)
 
حديقة حيوان كفر الشيخ (9)
 
حديقة حيوان كفر الشيخ (10)
 
حديقة حيوان كفر الشيخ (11)
 
حديقة حيوان كفر الشيخ (12)
 
حديقة حيوان كفر الشيخ (13)
 
حديقة حيوان كفر الشيخ (14)
 
حديقة حيوان كفر الشيخ (15)
 
حديقة حيوان كفر الشيخ (16)
 
حديقة حيوان كفر الشيخ (17)
 
حديقة حيوان كفر الشيخ (18)
 
حديقة حيوان كفر الشيخ (19)
 
حديقة حيوان كفر الشيخ (20)

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

كفر الشيخ

حديقة الحيوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

خريطتك للاستمتاع بحديقة الحيوان بـ5 جنيهات للتذكرة بعد 6 أشهر من الغلق بسبب كورونا.. شاهد العروض الخاصة لـ"الأسود وسبع البحر والدببة والولادات الحديثة".. ومهارات زوج الشمبانزى "لوزة والبرنس" فى الرسم والمراجيح

الأحد، 23 أغسطس 2020 05:00 م

نشرة منتصف اليوم.. الصحة العالمية توجه بضرورة ارتداء الكمامات.. التعليم العالى تواصل استقبال طلبات التقدم للجامعات الأهلية.. الأهلى يبحث عدم التجديد لمروان محسن.. و إعادة فتح حدائق الحيوان بعد إغلاق 6 أشهر

الأحد، 23 أغسطس 2020 03:28 م

الاستعدادات النهائية فى حديقة حيوان الجيزة قبل فتحها لاستقبال الجمهور .. ألبوم صور

الأحد، 23 أغسطس 2020 02:04 م

"صباح الخير يا مصر" يعرض تقريرا عن استعداد حدائق الحيوان لفتح أبوابها للجمهور

الأحد، 23 أغسطس 2020 11:19 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة