إرشادات وعلامات تباعد.. حديقة حيوان كفر الشيخ تستعد لاستقبال الزائرين.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت حديقة الحيوان بمحافظة كفر الشيخ، استعدادات مكثفة، لاستقبال روادها، غداً الاثنين، بعد إغلاقها قرابة 6 أشهر، لانتشار فيروس كورونا، ليتم فتحها وفقا للاشتراطات والإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث قالت الدكتورة منى الجندى، مديرة الحديقة، إن الحديقة أنهت استعداداتها لاستقبال الزائرين غدا الاثنين وفقا للإجراءات الاحترازية التى أعلنها مجلس الوزراء، فتم تطهير وتعقيم الحديقة، وتم غسل الأرضيات، إضافة لغسل الأحواض وتطهيرها، مؤكدة أنه تم وضع مجموعة من الاجراءات الاحترازية لتأمين وسلامه الزائرين.

وأضافت الجندى لـ"اليوم السابع"، أنها شددت على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، ومنها منع دخول أى زائر بدون ارتداء الكمامة، بالإضافة إلى قياس درجات الحرارة قبيل دخول الزائرين إلى الحديقة، والتزام بالتباعد الاجتماعى وفق العلامات الارشاديةالتى وضعها على الأرض.

وأضاف بسيونى حامد ،مدير مالى وإدارى بالحديقة، حضرنا الاجتماع الذى عقده رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، الدكتور محمد رجائي، يوم 28 يوليو الماضى، وتسلمنا الجهاز الخاص بقياس درجة الحرارة، ولوح ارشادية متضمنه الإجراءات الاحترازية .

وقال حامد، وضعنا علامات ارشادية على أرضية الحديقة للتباعد وأمام أقفاص الحيوانات، وأكشاك النسانيس والطيور الجارحة وبيت السباع، وبيت الدجاجات ،وتم تهذيب الاشجار فى الحديقةوتنظيف الاحواض بالإضافة الى عمليه طلاء بعض حوائط الحديقة.

وأضاف حامد، أنه تم التشديد على العاملين بحديقة الحيوان بارتداء الكمامة، واتباع الإجراءات الاحترازية ليكونوا قدوة للزائرين، كما سيتم الالتزام بتعليمات رئيس الوزراء أن تكون نسبة الاشغال 50 %.