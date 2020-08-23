إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تجيز استخدام البلازما لعلاج كورونا.. رسميا

كتبت رباب فتحى

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الأحد، إجازة للاستخدام الطارئ لبلازما المتعافين لعلاج مرضى كوفيد -19 في المستشفيات.

وقالت الوكالة إنها خلصت إلى أن المنتج قد يكون فعالاً في علاج كوفيد -19 وأن "الفوائد المعروفة والمحتملة للمنتج تفوق المخاطر المعروفة والمحتملة للمنتج.

ووتابع مفوض إدارة الغذاء والدواء الدكتور ستيفن هان فى المؤتمر الصحفى مع الرئيس دونالد ترامب إنه يتم إنشاء بلازما المتعافين من دماء الأشخاص الذين تعافوا منCovid-19، وقد أظهرت بعض النجاح في اثنين من فيروسات كورونا المميتة الأخرى MERS و SARSكما تم استخدامه لعلاج الأنفلونزا والإيبولا.

وقالت CNN إن ترخيص الاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء لا يتطلب نفس المستوى من الأدلة مثل الموافقة الكاملة لإدارة الغذاء والدواء.

في نهاية شهر مارس، أنشأت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مسارًا للعلماء لتجربة بلازما المتعافين مع المرضى ودراسة تأثيرها.

يستخدم الأطباء العلاج منذ ذلك الحين. حتى الآن، تم علاج أكثر من 60.000 شخص في الولايات المتحدة بالبلازما.