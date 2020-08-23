اليوم السابع
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أسعار مواد البناء اليوم بالسوق المحلى.. الأسمنت يبدأ من 580 جنيها للطن

الأحد، 23 أغسطس 2020 11:46 ص
أسعار مواد البناء اليوم بالسوق المحلى.. الأسمنت يبدأ من 580 جنيها للطن مواد البناء
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار مواد البناء اليوم الأحد 23 - 8-2020  استقرارا فى الأسعار حسبما أكدت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية. 
 
وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أسعار جميع مواد البناء تتمتع بحالة من الاستقرار النبي عقب إجازة عيد الأضحى حيث سجل الأسمنت عند 580 - 620 جنيها للطن تسليم مصنع، سعره للمستهلك يتراوح بين 630 - 670 جنيها للطن. 
 
وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لليوم السابع أن أسعار الحديد 9100 - 9500 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، والسعر للمستهلك عند 9400 -9750 جنيه. 
 
وأشار رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، وسعر الرمل بين  60-100 جنيها، والطوب بين 750-950  جنيها للألف طوبة. 
 
والجدير بالذكر أن ارتفعت صادرات عدد من منتجات مواد البناء فى النصف الأول من العام الجارى خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2020، حيث شهدت 3 قطاعات الأكثر ارتفاعا دون غيرها من مواد البناء ومنها  قطاع المواد المحجرية والمعدنية وشهد زيادة فى الصادرات بنحو 13% لتسجل 164 مليون دولار فى مقابل 145 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 .  
 
ووفقا لتقرير المجلس التصديرى لمواد البناء الذى حصلت اليوم السابع على نسخه منه جاء ارتفعت صادرات مصر من الجسور والصهاريج والخزانات والأسلاك والمسامير من الحديد الصب لتبلغ 130 مليون دولار مقابل 82 مليون دولار بنمو 58% . 
 
وأشار التقرير إلى ارتفاع صادرات الحلي والأحجار الكريمة بنسبة 107.2% خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2020 لتبلغ 1.707 مليار دولار مقابل 824 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 .
 
وأكد التقرير أن إجمالى صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية ارتفعت خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 34 % بنحو 775 مليون دولار لتسجل ما قيمته 3.046 مليار دولار مقابل 2.271 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019.

اسعار الحديد

اسعار الاسمنت

اسعار الرمل

اسعار مواد البناء

اسعار الجبس

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