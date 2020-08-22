بنغازى (أ ش أ)

أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة كورونا ببلدية زليتن الليبية، اليوم السبت، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد داخل البلدية خلال الساعات الـ24 الأخيرة، إضافة إلى ثلاث حالات وفاة وحالتى شفاء، وذكرت اللجنة - في بيان أوردته بوابة الوسط الإخبارية الليبية - أن المختبر المرجعي زليتن حلل عدد 68 مسحة أنفية للكشف عن فيروس "كورونا" المستجد ليتضح إيجابية 18 عينة بالبلدية إضافة إلى عينة موجبة من خارج البلدية، وتسجيل حالتي شفاء وثلاث حالات وفاة.