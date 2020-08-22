وبهذا الإعلان، ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد داخل نطاق زليتن إلى 685 حالة بينها 582 حالة نشطة، و13 حالة وفا، فيما تعافي 77 شخصًا من الفيروس الذي ظهر في ليبيا لأول مرة مارس الماضي.
 