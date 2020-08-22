وكيل تعليم الإسماعيلية يشيد بجهود الجامعة فى استقبال الناجحين بالثانوية

فريق المحافظات

استقبلت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس الدكتور خالد القبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، وأجرت جولة تفقدية داخل مكتب التنسيق الفرعي بالجامعة لطلاب الثانوية العامة رافقهما الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث رحبت الدكتورة ماجدة هجرس بطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور الطلاب المتقدمين للتنسيق المرحلة الأولي، مشيده بالتزامهم بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة أثناء فترة العمل بمكتب التنيسق من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والالتزام بأماكن الانتظار متمنيه ان يختار الطلاب رغباتهم بعناية مؤكده انه قرار مصيري لكل طالب لتحديد مستقبله في للالتحاق بالكلية التي ينجح بها وتلاءم ميوله ورغباته.

ومن جانبه، أشاد الدكتور خالد القبيصي بالاستعدادات والإجراءات التي اتخذتها الجامعة داخل مكتب التنسيق من توفير المعامل والأجهزة والإداريين المدربين علي عملية إدخال البيانات حتي تتم بسهوله ويسر لكل طالب مشيرا الي ان هذا ليس بغريب علي جامعة قناة السويس التي يشهد لها مواطني القناة وسيناء بخدماتها المتميزة للمنطقة.

وأضاف الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن التنسيق مستمر من الثامنة صباحا وحتي الثالثة عصرا يوميا حتي الأربعاء الموافق 26 اغسطس موعد انتهاء المرحلة الاولي للتنسيق

جدير بالذكر: تضم كتيبه عمل التنسيق الدكتور محمد غنيم رئيس مكتب التنسيق الفرعي بالجامعة والدكتور محمود فتحي مشرف التنسيق اليدوي والدكتور احمد يحيى مشرف التنسيق الإلكتروني وفريق العمل برعاية الشباب ومركز تطوير التعليم