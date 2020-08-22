وزير الكهرباء: المحليات هى من تحدد رسوم القمامة ودورنا يقتصر على التحصيل

كتبت رحمة رمضان

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء تتولى مسئولية تحصيل رسوم تجميع القمامة من المنازل من خلال بند "رسوم نظافة" بفاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية، وتقوم بتوريدها المجلس المحلى.

وأوضح شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وزارة الكهرباء لا علاقة لها بقيمة رسوم النظافة سواء بالزيادة أو النقصان، موضحا أن المحليات هى من تحدد القيمة وتقوم بإبلاغ قطاع الكهرباء بالمبلغ الذى تريد تحصيله فقط.

وأشار الوزير، إلى أن بند "مقابل خدمة العملاء" الموجود بفاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية يتم تحديده حسب الاستهلاك وفقا لـ7 شرائح، مشيرا إلى أن رسوم هذه الخدمة مقابل إصدار الفاتورة والكشف والتحصيل.

وتابع شاكر، أن أعلى رسوم لمقابل خدمة العملاء تتحملها الشريحة السابعة وهم من يزيد استهلاكهم عن ألف كيلو وات بقيمة 40 جنيها يتم إضافتها على قيمة الفاتورة، وأقل مقابل خدمة عملاء تتحملها الشريحة الأولى بإضافة جنيه على إجمالى قيمة الفاتورة.