اليوم السابع
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وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي..

وزيرة الصحة: نقل المواطن محمود سمير لبدء برنامج العلاج بمستشفى دار الشفاء

السبت، 22 أغسطس 2020 12:23 ص
وزيرة الصحة: نقل المواطن محمود سمير لبدء برنامج العلاج بمستشفى دار الشفاء محمود سمير أثناء نقله بسيارة الإسعاف لعلاجه بالقاهرة
كتب وليد عبد السلام

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أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه تم نقل المواطن محمود سمير الذي يعاني من سمنة مفرطة ويبلغ من العمر 35 عامًا، من منزله بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية عن طريق سيارة إسعاف مجهزة وبمرافقة فريق من المسعفين ومشرفي الإسعاف يترأسه الدكتور مجدي عوض مدير إسعاف الغربية، حيث إن المواطن وصل مستشفى دار الشفاء بالقاهرة لبدء برنامج العلاج على نفقة الدولة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
 
وتواصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بزوجة المواطن محمود تليفونيًا، حيث نقلت لها توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاجه على نفقة الدولة، وطمأنتها على زوجها مؤكدة لها أنه سيشرف على علاجه كبار  أساتذة جراحات السمنة في مصر لإجراء جراحة عاجلة له بمستشفى دار الشفاء على نفقة الدولة.
 
ومن جانبها توجهت زوجة المواطن محمود بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لسرعة الاستجابة والاهتمام بحالة زوجها.
 
يذكر أن المواطن محمود سمير يعاني من السمنة المفرطة، و بعض الجلطات بالساقين وأطراف جسده لعدم قدرته على الحركة بسبب وزنه الزائد، حيث يبلغ وزنه ٢٥٧ كيلو جرامًا ولا يستطيع الحركة، وكان قد ناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاجه.
 
 
 

 



 


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