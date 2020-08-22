ننشر صورة سائق توك توك ضحية أتوبيس أنهى حياة ضابط وأمين شرطة فى الصف

كتب بهجت أبو ضيف

حصلت اليوم السابع على صورة سائق التوك توك، ضحية أتوبيس الموت، الذى صدم ضابط وأمين شرطة، خلال التوقف لفحص سائق التوك توك المعطل بجانب طريق الكريمات بالصف، مما أسفر عن مصرع الضابط وأمين الشرطة، وسائق التوك توك.

وأكد سائق الأتوبيس المتسبب فى الحادث، أنه لم يتمكن من السيطرة على عجلة القيادة، أو التوقف، بعد اضطراره للانحراف لجانب الطريق، لتفادى سيارة أمامه، حيث فوجىء بالضحايا أمامه مما أسفر عن اصطدامه بهم ومصرعهم.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من ركاب الأتوبيس، وأكدوا أنهم فوجئوا بانحراف قائد الأتوببس الذى يستقلونه، عن الطريق وحدوث حالة من الارتباك، ثم اصطدامه بالضحايا، كما تسبب الحادث فى إصابة عدد من الركاب بإصابات طفيفة.

تلقى العميد أحمد الوتيدى، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث مرورى بطريق الكريمات بالصف ، و انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أنه خلال مرور" الرائد كريم محروس"،وبصحبته قوة أمنية، توقف لفحص قائد توك توك ، متوقف بجانب الطريق، وخلال عملية الفحص اصطدم بهم أتوبيس محمل بالركاب، ما أسفر عن مصرع الضابط، وأمين شرطة، "إبراهيم شعبان " وسائق التوك توك " سعيد محمود " وتم ضبط قائد الأتوبيس، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وأجرى رجال المباحث معاينة للأتوبيس الذى تسبب فى الحادث، بالإضافة لمعاينة التوك توك الخاص بالضحية، وتم إعداد تقريربالحادث، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، في الحادث، وأنه خلال فحص الضابط وأمين الشرطة لقائد التوك توك، بعد ملاحظته التوقف بجانب الطريق، اصطدم بهم أتوبيس، وذكر قائد الأتوبس فى التحقيقات أنه حاول تفادى سيارة أمامه، فانحرف إلى جانب الطريق، ليصطدم بالضابط وأمين الشرطة، ما أسفر عن مصرعهما، كما لقى سائق التوك توك مصرعه، وأضاف أنه كان في طريقه لتوصيل عدد من الركاب إلى إحدى المحافظات عبر طريق الكريمات.