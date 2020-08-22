مقتل 13 فى الكونغو الديمقراطية على يد مسلحين

رويترز

قال جيش جمهورية الكونجو الديمقراطية وزعيم قروى، إن مسلحين متشددون، قتلوا 13 شخصا خلال غارات على قريتين بشرق البلاد، وذلك فى أحدث وقائع سلسلة من الهجمات التى تقول الأمم المتحدة إنها قد تشكل جرائم حرب، وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن القوات الديمقراطية المتحالفة، وهى جماعة أوغندية مسلحة تنشط فى إقليم نورث كيفو فى جمهورية الكونجو الديمقراطية، قتلت أكثر من ألف مدنى منذ بداية 2019.

وقال زعيم قروى محلى، إن المسلحين قيدوا الضحايا فى قريتين تقعان على بعد عشرة كيلومترات إلى الشرق من مدينة أويتشا قبل قتلهم أمس الجمعة.

وأضاف، "نتوسل إلى السلطات أن تضع حدا لحمام الدم هذا".

وقال متحدث باسم الجيش، إن قوات الجيش ساعدت المدنيين على دفن الجثث وتبحث نشر مزيد من الوحدات فى المنطقة.

وتنشط القوات الديمقراطية المتحالفة فى منطقة الغابات الكثيفة قرب الحدود الأوغندية منذ أكثر من ثلاثة عقود، وفى أواخر العام الماضي، شن الجيش عملية أمنية واسعة النطاق ضدها مما أثار ردا عنيفا من الجماعة المسلحة ضد المدنيين فى المنطقة.

وأعلن تنظيم داعش، من قبل مسئوليته عن هجمات نُسبت للجماعة لكن باحثين ومحللين يقولون إن ليس هناك أدلة دامغة تربط الجماعة بالتنظيم.