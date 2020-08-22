معامل التنسيق الإلكترونى بجامعة جنوب الوادى تستقبل طلاب المرحلة الأولى.. صور

فريق المحافظات

بدأت اليوم معامل التنسيق الإلكترونى بمقر جامعة جنوب الوادي بقنا، وكلية التربية بالغردقة، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة في استقبال طلاب المرحلة الأولى بالثانوية العامة الراغبين في تسجيل رغباتهم بمعامل الحاسب الآلي بالجامعة.

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بالجامعة كما شدد رئيس الجامعة على ضرورة توفير سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم وأيضاً تزويد القاعات بعدد كافي بأجهزة الحاسب الآلي حتى يتم استقبال الطلاب في سهولة ويسر.

وأكد الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن أعمال تنسيق المرحلة الأولى بدأت اليوم بحد أدنى 400 درجة بنسبة 97.60 % للعلوم و 387 درجة بنسبة 94.4 % للرياضيات و 327.5 بنسبة 79.90 % للأدبي.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أنه تم تجهيز معمل التطوير (1) بمبنى المدرجات بعدد 20 جهاز ومعمل التطوير(2) بمبنى قاعة المؤتمرات بعدد 18 جهاز ومعمل التطوير (3) بمبنى قاعة المؤتمرات بعدد 20 جهاز كما تم تجهيز معمل الحاسب الآلي بكلية التربية بالغردقة بعدد 20 جهاز.

وأوضح الدكتور محمد عمران المدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة، أن معامل التنسيق تم تزويدها بعدد كاف من الطابعات لطباعة رغبات الطلاب، حتى يتسنى لهم مراجعتها، وأن المعامل يتواجد بها مهندسي مركز المعلومات لمساعدة الطلاب لتسجيل رغباتهم بطريقة سليمة والرد على كافة استفساراتهم.واضاف ان هناك تنسيق وتواصل يالمكتب الرئيسى للتنسيق بالقاهره ومركز معلومات الجامعه فى حالة اى استفسارات او شكاوى تواجه الطلاب اثناء التنسيق.



معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة جنوب الوادى



معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة جنوب الوادى



معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة جنوب الوادى