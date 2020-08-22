محافظ القليوبية: بدء تطوير كورنيش النيل فى مدينة بنها بـ38 مليون جنيه

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم السبت، بتفقد أعمال مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة بنها، يرافقه إسلام رجب مدير تطوير العشوائيات والتطوير الحضري بالمحافظة.

واستعرض مدير التطوير الحضري، عناصر التطوير على المحافظ والتي تشمل أعمال تطوير الممشى المواجه للمحافظة، وتجديد كافة عناصره مع الاهتمام بالتشجير وزيادة أعداد الأماكن المخصصة لجلوس العائلات وبرجولات، مع الاهتمام بالعنصر الجمالي وذلك علاوة على أعمال تطوير الشارع الخارجي وبعض الشوارع المؤدية إليه.

ووجه المحافظ، بضرورة العمل بشكل لا يعيق الحركة مع الحفاظ على الشكل الجمالي للمشروع الذي يعد متنفسا لأبناء المدينة مع ضرورة قيام الشركة بتنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل وفي خلال المدة الزمنية المقررة والاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء، وأن يتم دهان واجهات المباني المطلة على الشارع لإحداث نقلة حضارية للمدينة.

يذكر أن المشروع يبدأ من كوبري كفر الجزار حتى محطة مياه الفيلات كمرحلة أولى، ويتضمن أعمال تطوير شارع مسجد ناصر وشارع ٨ كمداخل للكورنيش، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع ٣٨ مليون جنيه، كما أن كافة الأعمال الاستشارية الخاصة بالمشروع تتم تحت إشراف الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ومديرية الطرق والتطوير الحضري بالمحافظة.

يأتي هذا ضمن مخطط تطوير مدينة بنها، والذي تم إعداده بتوجيه من المحافظ وسيعمل على إبراز الوجه الحضاري للعاصمة، وعودتها من جديد لمكانتها.



انطلاق أعمال التطوير بالكورنيش



محافظ القليوبية يتفقد كورنيش النيل ببنها 2



محافظ القليوبية يتفقد كورنيش النيل ببنها 3