اليوم السابع
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محافظ الغربية يوجه بتحديد رسوم رمزية لجراجات الاستاد وعبد المنعم رياض بطنطا

السبت، 22 أغسطس 2020 10:05 م
محافظ الغربية يوجه بتحديد رسوم رمزية لجراجات الاستاد وعبد المنعم رياض بطنطا
الغربية عادل ضرة

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وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتحديد رسوم رمزية لجراجات الاستاد وعبد المنعم رياض، وذلك خلال جولة ليلية استهدفت تفقد جراجات عبد المنعم رياض والاستاد بطنطا والتي تم تخصيصها لمنع التكدس بالشوارع.

وأكد المحافظ، أن هذه الجراجات تسع لعدد كبير من السيارات وتهدف لمنع التكدس ووقوف السيارات بالشارع وسهوله الحركة المرورية،  وتيسرًا على المواطنين .

وأصدر المحافظ تعليماته بتحديد مسئولين لهذه الجراجات من المواقف لسرعة العمل والحفاظ على المظهر الحضاري للشارع .

رافق المحافظ الدكتور محمود عيس رئيس حي ثان طنطا والعقيد إبراهيم كامل رئيس غرفة عمليات المرور .

 

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