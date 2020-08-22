محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير سور محطة المياه التشيكى بشارع كورنيش النيل

أسيوط /ضحا صالح

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم السبت، أعمال تجميل وتطوير سور محطة مياه التشيكى بشارع الثورة وامتداد كورنيش النيل بحى شرق مدينة أسيوط، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير كورنيش النيل لتيسير حركة المرور للسيارات والمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم وفقًا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة التى توجهها الدولة للصعيد.

رافقه خلال الجولة المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد والمهندس ناجح عبد الرحمن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط واسامة انور ومروان الشب نائبى رئيس حى شرق اسيوط .

وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير وتجميل سور محطة مياه التشيكى واستمع الى شرح لبعض مقترحات التجميل والتطوير واعمال توسعة الشارع لاضفاء منظر جمالى على كورنيش النيل ومنع الاختناق او الزحام المرورى بالشارع مؤكدا على ضرورة الاسراع فى تنفيذ الاعمال لاستكمال اعمال تطوير شارع الثورة وكورنيش النيل وبدء رصفه لافتا الى ان اعمال التطوير تشمل شارع الثورة من نهاية شارع الهلالى وحتى ميدان الحرب والسلام ودهان الأسوار بعلم مصر ودهان البلدورات وتركيب بلاط الأرصفة وتركيب سلات القمامة بالأعمدة ودهان محولات الكهرباء بأشكال ولوحات فنية جميلة .

كما تابع المحافظ معدلات الإنجاز التى يتم تنفيذها بواسطة مشروع وحدة الرصف التابع للمحافظة حيث يتم كشط الاسفلت القديم بدءا من ميدان الحرب والسلام بامتداد شارع الثورة وكورنيش النيل تهميدا لرصف الشارع ووجه بتنفيذ الأعمال بأعلى معايير الجودة طبقاً للإشتراطات الهندسية المطلوبة مع مراعاة المقاييس الفنية وذلك لرفع كفاءة الطرق وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة.