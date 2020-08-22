متى تنهار أسعار الذهب فى مصر ؟ ..فيديو

كتبت ريهام الباشا

كثيرا ما نسمع ومنذ بداية العام الجاري عن ارتفاع أسعار الذهب بصورة غير مسبوقة بنسبة ال 26% تقريبا محليا و 30 % عالميا، وهنا كثير من المتابعين يتساءل متي تتراجع أسعار الذهب في مصر أو بمعني أدق متي ينهار سعر الذهب في مصر، وهل هذا يحدث قريباً.

وخلال حلقة جديدة من برنامج" أسواق"، الذى يقدمه إسلام سعيد على تلفزيون اليوم السابع، ناقشت حلقة السبت 22 أغسطس الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى هبوط حاد في أسعار الذهب في سوق الصاغة بمصر.

وهناك 3 قواعد تتحكم في أسعار الذهب، وهي على الترتيب سعر أوقية الذهب عالمياً والتي إذا شهدت اي هبوط فستتراجع الأسعار هنا في مصر، وسعر صرف الدولار وإذا انهار سعر الدولار تراجعت أسعار الذهب وأخيرا عوامل العرض والطلب ولكنها غير مؤثرة بصورة كبيرة.

إذن هل يمكن قريبا أن نستيقظ على خبر انهيار الذهب في مصر، وهنا الإجابة مرتبطة بالعوامل السابقة، فإذا اجتمعت أو على الأقل تحققت أولي أسباب الانخفاض وهي تراجع حاد في الأسعار العالمية، سيحقق الذهب تراجعاً كبيرة قد يصل إلي حد الانهيار.