لجنة مكافحة كورونا: تخلى الناس عن الإجراءات الاحترازية سيدخلنا فى موجة جديدة

كتب أحمد عرفة

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس لجنة مكافحة فيروس كورنا، إن هناك ملاحظة بأنه بعدما بدأت أعداد الإصابات بكورونا تنخفض فإن المواطنين بدأت درجة التزامهم بالإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا تقل بشكل كبير، وبعضهم بدأ يترك تلك المحاذير الخاصة بطرق الوقاية من الفيروس.



وأضافت الدكتورة جيهان العسال، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز: "الكمامات التي كنا سعيدين بارتداء المصريين لها بدأت تقل بشكل كبير خلال الفترة الراهنة، وهذا يعد جرس إنذار"، موضحة أن البعض توقع أن انخفاض أعداد الإصابات بكورونا يعنى اختفاء الفيروس في مصر، متابعة: "الفيروس لم يختف من مصر، وأن تخلى الناس عن الكمامة والإجراءات الاحترازية سيدخلنا فى موجة كبيرة من انتشار كورونا، حيث إن دولا كثيرة قلت فيها الإصابات بكورونا ووصلت لصفر، ثم بدأت الإصابات تزيد بسبب تهاون مواطنيها في الإجراءات الاحترازية.



وتابعت نائب رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا: "استجابة المرضى لبروتوكول العلاج لا يعنى أن فيروس كورونا اختفى، حيث إن الفيروس ما زال موجودا، ومن الممكن أن ينتقل من مصاب لغير مصاب، حيث إن الإصابات بكورونا تقل أو تزيد مرتبط بسلوكنا، فيمكن أن نمارس حياتنا بشكل طبيعى ولكن يجب أن نتعايش مع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا".