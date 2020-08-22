اليوم السابع
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فيديو .. سقوط شجرة ضخمة بـ" أحمد عرابي" وتكدس أمام السنترال

السبت، 22 أغسطس 2020 01:06 ص
فيديو .. سقوط شجرة ضخمة بـ" أحمد عرابي" وتكدس أمام السنترال سقوط شجرة

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فوجئ المارة بشارع أحمد عرابي بمحافظة الجيزة بسقوط شجرة بالقرب من ميدان سفينكس امام سنترال عرابي ما تسبب في زحام نسبي وبطئ في حركة السيارات.

وتحرك مسئولي الحي لرفع الشجرة العملاقة في سبيل استعادة الحركة إلى طبيعتها في الشارع.


احمد عرابي

ميدان سفينكس

سنترال عرابي

اخبار مصر

محافظة الجيزة

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