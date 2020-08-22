اليوم السابع
Ads
السبت، 22 أغسطس 2020 09:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فيديو.. المعارضة تفضح أردوغان: اكتشاف الغاز لعبة لإلهاء الشعب عن فشل النظام‎

السبت، 22 أغسطس 2020 07:31 م
فيديو.. المعارضة تفضح أردوغان: اكتشاف الغاز لعبة لإلهاء الشعب عن فشل النظام‎ اردوغان
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتقد حزب اليسار التركي المعارض تصريحات الرئيس التركى أردوغان بشأن اكتشاف الغاز بالبحر الأسود، مشيرة إلى أن الحكومة التركية تواصل ادعاءاتها والشعب لن يصدق تلك الألاعيب.

ووفقًا لفيديو بثته قناة تركيا الآن، التابعة للمعارضة التركية، قالت الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديموقراطي، برفين بولدان، إنه في حين يعاني الشعب التركي من الجوع والفقر، تواصل الحكومة التركية ادعاءاتها باستخراج الغاز الطبيعي في البحر الأسود، مؤكدة أن الشعب لن يصدق تلك الألاعيب.

وأضافت الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديموقراطي،أن الشعب التركي لن يصدق ألاعيب أردوغان الذي يستغل الغاز الطبيعي في كل مرة يجد فيها نفسه محاصرًا في الزاوية، وأنه في ظل معاناة الشعب من الجوع والفقر والبؤس، لجأ حزب العدالة والتنمية لأكذوبة اكتشاف الغاز وأعلنها اليوم كبشرى سارة.


اردوغان

تركيا

ازمه تركيا

المعارضه التركيه

انقره

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اكتشافات أردوغان التي لم يظهر لها أثر حقيقي حتى الآن يفضحها صحفي تركي

السبت، 22 أغسطس 2020 05:46 م

خبراء طاقة يصدمون إردوغان: الغاز المستكشف لن يكفى تركيا إلا 6 سنوات

السبت، 22 أغسطس 2020 01:42 م

الصحافة العربية تشيد بالدور المصرى فى اتفاق وقف إطلاق النار فى ليبيا.. الرياض تصف موقف القاهرة بالحازم ضد عبث تركيا... والبيان ترحب بالاتفاق لقطعه الطريق على تدخلات أردوغان.. وتعتبره تمهيدا لسحب الميليشيات

السبت، 22 أغسطس 2020 12:10 م

صحيفة إماراتية: أردوغان يجر أذيال خيبته من ليبيا بعد وقف إطلاق النار

السبت، 22 أغسطس 2020 09:43 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة