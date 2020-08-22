غلق مقاه لمخالفتها وضبط شيشة بها فى حملات مبكرة بإحياء مدينة سفاجا..صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

شنت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا برئاسة هدى المغربي، رئيس المدينة، حملة مكبرة على المقاهى والمحال بعد إعادة التشغيل، حيث تم غلق مقهيين لمخالفتهما مع التزام عدد كبير من المقاهي بتطبيق الاجراءات الاحترازية، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

من جانبها قالت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا إنه حرصًا علي صحة وسلامة المواطنين وفي ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره تم تنظم حملة على عدد من المقاهي في شارع الجمهورية بمدينة سفاجا

وأضافت رئيس مدينة سفاجا إلي أنه تم إغلاق 2 من المقاهي المخالفة لتقديم شيش لروادها وتم تحرير محضر وتشميع القهوة وتحرير محضر مخالفة من شركة الكهرباء والدفاع المدنى وقسم الشرطة

وتوجهت الحملة الى المقاهي والكافيهات والمطاعم بشارع الجمهورية وذلك التأكد من الإلتزام بالإجراءات الوقائية الإحترازية من جانب أصحاب المقاهي أو روادها، وتم التحفظ على شيش وغلق المقهى الغير ملتزمة بالإجراءات.

وشددت رئيس المدينة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، ومتابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء.