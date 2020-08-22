"علوم المنصورة" تفوز بمشروع تعاون بحثى مع المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا

الدقهلية شريف الديب

أعلنت جامعة المنصورة، اليوم السبت، فوز مشروع تعاون بحثى مع المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا الاتحادية خلال الفترة 2020-2022 بعنوان "أطلس النشاط الإشعاعى الطبيعى والخرائط الإشعاعية للمناطق الاستراتيجية فى مصر".

وقال الباحث الرئيسى للمشروع الدكتور محمد صلاح ، أستاذ الفيزياء النظرية بكلية العلوم، إن المشروع جاء ضمن خطة تطوير معمل أبحاث الفيزياء النووية والإشعاعية بإشراف مشترك مع الدكتور على الفراش ، أستاذ الفيزياء النووية بقسم الفيزياء كلية العلوم، ويرتكز المشروع على إجراء القياسات والتحاليل اللازمة لرسالة الدكتوراه الخاصة بالباحث محمد متولى عضو مشارك بالمشروع وباحث بمعمل أبحاث الفيزياء النووية والإشعاعية.

وأشار الدكتور أسامة العيان ، القائم بعمل عميد كلية العلوم، إلى أن المشروع يهدف بشكل أساسى إلى تأهيل شباب الباحثين فى مجال البحوث النووية وتطبيقاتها السلمية بهدف توطين التكنولوجيا النووية فى مصر بما يضمن نقل خبرات الفيزياء النووية والإشعاعية بين مصر وروسيا، بما يضمن فتح آفاق جديدة للباحثين المصريين.

وأوضح الدكتور أشرف حافظ ،نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن التعاون مع المعهد المتحد للعلوم النووية (دوبنا – روسيا) ليسهم فى توفير التقنيات الحديثة اللازمة لعمل الدراسة والمسح الإشعاعي، حيث إن الدراسة ستتم طبقا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص مراقبة النشاط الإشعاعى البيئى الطبيعي. ومن أهم النتائج المتوقعة للمشروع أنه سيساهم فى التنقيب والتعدين للمواد النووية الاستراتيجية للاستخدامات السلمية، كما أن المشروع سيعطى نتائج مستدامة متعددة فى مجالات البحث العلمى والتنمية الشاملة، والطاقة والصناعة، وتصدير المواد النووية.

وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط ، رئيس جامعة المنصورة ، أن أهداف المشروع تتوافق مع رؤية تنمية مصر 2030 والتى تسهم فى تقديم حلول حيوية فيما يخص مشروعات الطاقة والتعدين. يأتى ذلك فى إطار الاتفاقية الموقعة بين أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ممثلة فى شبكة العلوم النووية (NNS / ASRT) من الجانب المصرى ولجنة علمية متخصصة من المعهد الدولى للعلوم النووية JINR بروسيا الاتحادية بهدف تشجيع ودعم الباحثين والعلماء الشباب لإنجاز الأبحاث والدراسات المتخصصة فى مجالات البحوث النووية وتطبيقاتها السلمية.