اليوم السابع
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ضبط 100 طن سكر مدعم بدون فواتير خلال حملة تموينية بمركز ملوي بالمنيا

السبت، 22 أغسطس 2020 12:54 م
ضبط 100 طن سكر مدعم بدون فواتير خلال حملة تموينية بمركز ملوي بالمنيا جانب من الحملة
المنيا - حسن عبد الغفار

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أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
وأضاف المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
 
وأوضح اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ملوي، أن الوحدة المحلية شنت حملة مكبرة للمرور على الأسواق والمخابز البلدية، بالتعاون مع إدارة تموين ملوي ، وقد اسفرت الحملة عن ضبط 100 طن سكن مدعم بدون فواتير داخل مخزن غير مرخص، وتم التحفظ على السكر وتحرير محضر بالواقعة لحجب سلعة إستراتيجية عن السوق، كما تم ضبط سيارة محملة ب61 شيكارة سكر بدون فواتير، لبيعهم في السوق السوداء وتم التحفظ على السكر والسيارة و تحرير محضر بالواقعة وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
كما تم المرور على المخابز البلدية بقرى مركز ملوى، لمتابعة جودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين.
 
 
 
 
 

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