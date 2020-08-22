ضبط شخص يبتز سيدات بصورهن عبر الفيس بوك

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص، له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة المنيا لادارته صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، وإستغلالها فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بإمكانية تسهيل حصولهم على مبالغ مالية كقرض مقابل حصوله على مبلغ مالى مبدئي.

وتبين أن المتهم يبتز ويهدد بعض عملائه من السيدات بنشر صور خاصة بهن حصل عليها خلال التعامل معهن، وإنشاء العديد من الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى لتنفيذ نشاطه الإجرامي.

وكشفت التحقيقات انشاء المتهم عدد من الصفحات الوهمية الآخرى، التى تتعلق بجهات حكومية وتلقيه شكاوى المواطنين من خلالها، وضبط بحوزته "هاتفين محمول – جهاز "لاب توب" ، وبمواجهته اعترف بمزاولة نشاطه الإجرامي، بهدف تحقيق مكاسب مادية من المجنى عليهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.