صور.. مقاهى كفر الشيخ تستقبل جمهور الأهلى والزمالك وسط إجراءات احترازية

كفر الشيخ – محمد سليمان

استعدت مقاهى محافظة كفر الشيخ، وعدد من النوادى لاستقبال جماهير الأهلى والزمالك، لمتابعة مباراة القمة المرتقبة، مساء اليوم السبت، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وبدأ عدد من الجماهير التوافد على المقاهى لمتابعة القنوات الفضائية، وما تبثه من ذكريات القمة بين القطبين خلال السنوات الماضية، وتعليق المحللين الرياضيين.

وقال محمد سعد محمد، صاحب مقهى بشارع الاستاد، التواجد بالمقهى قليل، ويتوقع عند بدء المباراة ستزداد الأعداد، متمنياً الفوز للنادى الأهلى بهدفين مقابل هدف.

وأكد طارق محمد عبدالله، قهوجى، أن المشجعين يتوافدون على المقهى لمتابعه المباراة، لأن متابعتها بالمقهى متعة، وأفضل من متابعتها فى المنازل.

وقال نبيل عمر سعد، صاحب مقهى، "نلتزم بالتباعد بين المترددين على المقهى، تجنبا للإصابة بالأمراض، واستيعاب نصف طاقة المقهى"، مؤكداً أنه يتوقع حضور عدد كبير من المشجعين.