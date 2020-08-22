صور.. تكثيف أعمال النظافة ورفع مخلفات الأشجار بمنطقة أطلس فى أسوان

أسوان – صلاح المسن

كثفت شركة النظافة المتعاقدة مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لحى غرب وجنوب مدينة أسوان أعمال نظافة وكنس ورفع التراكمات، ورفع مخلفات أشجار بمنطقة أطلس، وذلك بناء على تعليمات العميد طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، وتحت إشراف محمود بهاء نائب رئيس المدينة.

من ناحية أخرى، كانت الأجهزة المعنية بنطاق محافظة أسوان استكملت جهودها لتنفيذ حملات الإزالة المكبرة لكافة أشكال التعدى على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية، وذلك ضمن الموجه الـ 16 .

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إزالة 30 حالة تعد بإجمالى مساحة 15 ألف م2، وذلك بمنطقة خلف عمارات التجاريين بحى جنوب المدينة، كما تم إلقاء القبض على 6 أشخاص لخرق قرار وقف أعمال البناء مع تحويلهم للنيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأشار المحافظ إلى الاستمرار فى التنسيق المسبق مع مديرية أمن أسوان لتوحيد الجهود من أجل شن الحملات المتتالية لإزالة أى تعد على أراضى الدولة، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المتعدين وتحويلهم للنيابة العسكرية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحفاظ على حق الشعب واستعادة هيبة الدولة وسيادة القانون على الوجه الأكمل.















