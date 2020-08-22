اليوم السابع
Ads
السبت، 22 أغسطس 2020 07:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صحة كردستان العراق تسجل 535 إصابة جديدة و26 وفاة بفيروس كورونا

السبت، 22 أغسطس 2020 06:00 ص
صحة كردستان العراق تسجل 535 إصابة جديدة و26 وفاة بفيروس كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة بإقليم كردستان، تسجيل 535 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و26 حالة وفاة.

‌وأوضحت وزارة الصحة - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - أن الإصابات الجديدة بالفيروس توزعت بواقع 219 إصابة فى ‌أربيل، 107 فى السليمانية، 18 فى كرميان، 174 فى دهوك، 17 فى حلبجة.

وأشارت إلى تسجيل مستشفيات إقليم كردستان 326 حالة شفاء ، "244 حالة منها فى أبيل،و31 فى السليمانية، و31 حالة فى كرميان، و20 فى حلبجة.

وذكرت أن حالات الوفاة بلغت خلال الـ24 ساعة الماضية 26 حالة، 15 فى أربيل، 5 فى السليمانية، 2 فى كرميان، 2 فى رابرين، 2 فى دهوك.

وأكدت أنه بهذا يرتفع مجموع الإصابات بفيروس كورونا فى إقليم كردستان إلى 23739 ، وشفاء 13650 حالة، ووفاة 875 شخصاً.

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السياحة الأوروبية فى الغردقة.. وصول 142 سائحا من بولندا لأول مرة بعد جائحة كورونا.. ومرسى علم تستقبل فوجين اليوم وإيزى جيت الإنجليزية تسيّر 3 رحلات.. وخبير: الألمان يضغطون على حكومتهم للسماح لهم بالسفر لمصر

السبت، 22 أغسطس 2020 05:00 ص

الصحة الأردنية تسجل 34 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا

السبت، 22 أغسطس 2020 05:00 ص

باكستان والصين تتفقان على تعزيز التعاون فى بحث إنتاج لقاح ضد كورونا

السبت، 22 أغسطس 2020 04:00 ص

الجيش الأبيض.. محمد أخصائى تحاليل طبية على خط المواجهة ضد كورونا

السبت، 22 أغسطس 2020 03:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة