صحة كردستان العراق تسجل 535 إصابة جديدة و26 وفاة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة بإقليم كردستان، تسجيل 535 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و26 حالة وفاة.

‌وأوضحت وزارة الصحة - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - أن الإصابات الجديدة بالفيروس توزعت بواقع 219 إصابة فى ‌أربيل، 107 فى السليمانية، 18 فى كرميان، 174 فى دهوك، 17 فى حلبجة.

وأشارت إلى تسجيل مستشفيات إقليم كردستان 326 حالة شفاء ، "244 حالة منها فى أبيل،و31 فى السليمانية، و31 حالة فى كرميان، و20 فى حلبجة.

وذكرت أن حالات الوفاة بلغت خلال الـ24 ساعة الماضية 26 حالة، 15 فى أربيل، 5 فى السليمانية، 2 فى كرميان، 2 فى رابرين، 2 فى دهوك.

وأكدت أنه بهذا يرتفع مجموع الإصابات بفيروس كورونا فى إقليم كردستان إلى 23739 ، وشفاء 13650 حالة، ووفاة 875 شخصاً.