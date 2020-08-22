شعبة الألبان: إجراءات احترازية مشددة بمصانع "الجبن" لسلامة المنتجات

كتب إسلام سعيد

أكد عمرو داوود نائب رئيس شعبة الألبان بغرفة تجارة الاسكندرية، أن مصانع الجبن سواء رومي أو بيضاء تتخذ عدد كبير من الإجراءات الاحترازية، ضمن خطوات أشمل وأوسع من المصانع بالقطاعات الأخرى، نظرا لكون هذه الصناعة ذات طبيعة خاصة وتحتاج مزيد من إجراءات السلامة، للخروخ بأفضل وأكثر المنتجات أمنا إلى الأسواق.

وأضاف في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن إجراءات السلامة فى مصانع الجبن تبدأ من تعقيم السيارات التى تنقل العاملين إلى المصنع، والكشف الطبى على كافة العاملين بصورة مستمرة، وقياس درجات الحرارة لكل عامل أو فنى قبل دخوله إلى خطوط الإنتاج، كأحد وسائل التأمين الخاصة بالمنتجات.

وأشار إلى أن بعض مصانع الكبيرة لجأت إلى الاستعانة بطبيب ليكون متواجد بصورة مستمرة داخل المصنع، وإجراء الكشف الدورى على كافة المتواجدين بالمصنع، كنوع من الإجراءات المشددة لسلامة المنتجات الغذائية.

وأوضح أن معظم مصانع أو ما يطلق عليها معامل إنتاج الجبن تعد من المشاريع الصغيرة وتعمل في إطار المنظومة الرسمية، ومتوارثة عبر الأجيال و بطبيعة المهنة وبالطبيعة الريفية لأهالينا في قرى الريف المصري الزراعية تتميز هذه المشاريع ببساطة إنشاءاتها لتواجدها في مناطق ريفية ومراكز إنتاج الحليب الطبيعي الطازج عالي الجودة لأن منتج الجبن التقليدي يتكون من خامات طبيعية فقط وهي الحليب الطبيعي و ملح الطعام والمنفحة الطبيعية ويحتاج الى حرفية ومهارة عالية في الإنتاج.شعبة الالبان، صناعة الألبان ، منتجات الألبان، الغرفة التجارية بالإسكندرية