رئيس جامعة دمياط يبحث خطة توسيع شعبة لصناعة السفن والتكنولوجيا الطبية

فريق المحافظات

قال الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، إن مجلس الجامعة يبحث حاليا خطة التوسع فى شعب وكليات الجامعة لمواكبة سوق العمل.

وأشار السيد دعدور فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه جارى بحث إضافة شعبة صناعة السفن، وتكنولوجيا الطبية بكلية هندسة دمياط، وإضافة كلية الصيدلة بمنهج غير تقليدى، مضيفا أنه تم موافقة المجلس الأعلى للجامعات على افتتاح كلية طب دمياط إلا أنها لن تضاف إلى رغبات التنسيق هذا العام لاستكمال المبانى والمعامل.

وأضاف دعدور أنه تفقد المعامل الجديدة التابعة لكلية الهندسة وعددها 12 معملا والمقرر لهم خدمة العملية التعليمية بداية من العام الجامعي الجديد 2020/2021، حيث تخدم تلك المعامل أقسام: الهندسة المدنية والقوى الميكانيكية والقوى الكهربائية.

وهى : أولاً: قسم الهندسة المدنية:

- معمل ميكانيكا التربة والأساسات، بلدا المنشأ: إنجلترا

- معمل المساحة، بلد المنشأ: الاتحاد الأوروبى

- معمل الخرسانة، بلد المنشأ: إيطاليا

- معمل الهندسة الصحية، بلد المنشأ: الهند

ثانياً: قسم القوى الميكانيكية:

- معمل انتقال حرارة وكتلة، بلد المنشأ: إنجلترا

- معمل الديناميكا الحرارية، بلد المنشأ: أمريكا & ألمانيا & إنجلترا

وهو الأول من نوعه بكليات الهندسة بالجامعات المصرية

- معمل ميكانيكا الموائع، بلد المنشأ: إنجلترا

- معمل آلات الموائع، بلد المنشأ: إنجلترا

ثالثاً: قسم القوى الكهربائية:

- معمل نظم القوى الكهربائية، بلد المنشأ: السويد

وهو الأول من نوعه بكليات الهندسة بالجامعات المصرية

- معمل الآلات الكهربائية، بلد المنشأ: ألمانيا

- معمل الإلكترونيات الرقمية، بلد المنشأ: ألمانيا

- معلم التحكم الآلي، بلد المنشأ: تجميع محلى

جدير بالذكر أيضاً أنه جاري إنهاء عدد من الإجراءات بعدد من الإدارات المختلفة المختصة لتجهيز عدد آخر من المعامل الخاصة بكلية الهندسة لخدمة المراحل الدراسية المختلفة لتضاهي كبرى كليات الهندسة العالمية.