دراسة تؤكد استمرار أعراض كورونا للمتعافين لمدة 3 أشهر بعد سلبية الإصابة

كتبت هند عادل

كشفت دراسة حديثة بمستشفى ساوثميد فى بريستول ببريطانيا إلى أن أعراض الإصابة بفيروس كورونا يمكن أن تستمر لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، حيث حددوا 75% من المرضى الذين خرجوا ووجدوا أنهم ما زالوا يعانون من الأعراض، وحتى الأشخاص الذين يتعافون من المرض قد تظهر عليهم أعراض COVID-19، حتى بعد أشهر من الشفاء.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news تشير النتائج إلى أن الأعراض يمكن أن تستمر لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، ووجد الفريق فى North Bristol NHS Trust أن 81 من أصل 110 مريضًا ما زالوا يشعرون بآثار المرض، وتم استدعاؤهم مرة أخرى لإجراء فحص طبي.

وكانت الأعراض التى ورد أنها استمرت فى هؤلاء المرضى هى ضيق التنفس، والتعب المفرط، وآلام العضلات، ومع ذلك، فقد تحسنت أعراض مثل الحمى والسعال وفقدان حاسة الشم بمرور الوقت لدى معظم المرضى.

قال العديد من الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض أيضًا أن نوعية حياتهم تدهورت بشكل كبير بعد المرض، بدأت المهام البسيطة مثل الغسيل أو ارتداء الملابس أو العودة إلى العمل تبدو وكأنها صراع.

تشمل الآثار الأخرى بعد COVID-19، كما أفاد أشخاص من جميع أنحاء العالم، القلق ومشاكل الصحة العقلية، وفقدان الشعر، والتعب، والصداع العرضى، وما إلى ذلك.

يوصى الأطباء المرضى الذين يعانون من كورونا وما بعده بالبقاء على اتصال بالأطباء والتشاور معهم فى حالة معاناتهم من أى أعراض مستمرة أو آثار لاحقة للحالة.