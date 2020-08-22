جارديان: حملة ترامب تفشل فى تقديم أدلة على وجود تزوير بالتصويت عبر البريد

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن حملة دونالد ترامب فشلت في تقديم أي دليل على وجود تزوير عن طريق التصويت عبر البريد في ولاية بنسلفانيا بعد أن أمرها قاضٍ فيدرالي بالقيام بذلك ، وفقًا لملف محكمة مكون من 524 صفحة حصلت عليه الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أن القرار جاء من قاضي المقاطعة الأمريكية نيكولاس رانجان ، المعين من قبل ترامب ، في وقت سابق من هذا الشهر وسط دعوى قضائية في ولاية بنسلفانيا بشأن العديد من سياسات التصويت.

ورفعت حملة ترامب دعوى قضائية لمنع الاستخدام الواسع النطاق لصناديق الاقتراع الرسمية في الولاية في مواقع أخرى غير مكتب الانتخابات ، وللسماح لمراقبي الاقتراع بالعمل في مقاطعات غير تلك التي يعيشون فيها.

وتريد الحملة أيضًا منع مسئولي الانتخابات من فرز بطاقات الاقتراع عبر البريد إذا نسي الناخب وضع بطاقة الاقتراع بالبريد في غلاف سري داخل مظروف إعادة الاقتراع. وجادلت الحملة في المحكمة بأن الممارسات الحالية ستؤدي إلى تزوير الناخبين دون هذه التغييرات.

أمر رانجان الأسبوع الماضي الحملة بتسليم أدلة على انتشار الاحتيال في ولاية بنسلفانيا ، بما في ذلك الاحتيال المتعلق بصناديق الاقتراع والتصويت عبر البريد. في حين أشارت حملة ترامب إلى عدد قليل من حالات الاحتيال في الاقتراع عبر البريد في شكواها الأصلية ، فقد كشفت الحملة عن أدلة قليلة على انتشار الاحتيال في ردها المنقح جزئيًا. تم تصنيف بعض المستندات في الملف على أنها سرية وتم حجبها عن الجارديان.

كما لم تقدم الحملة أي دليل على وجود احتيال مرتبط بشكل خاص بصناديق الاقتراع أو بطاقات الاقتراع عبر البريد. أظهرت العديد من الدراسات والتحقيقات أن تزوير الناخبين نادر للغاية.