تفاصيل إرسال البابا تواضروس شحنة مساعدات إنسانية إلى لبنان.. فيديو

كتب مايكل فارس

أهدى قداسة البابا تواضروس الثاني من خلال أسرة ابناء مارمرقس، شحنة إغاثة للشعب اللبناني، مساهمةً من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في معالجة الآثار السلبية والأضرار التي خلفها الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت في الرابع من الشهر الجاري.

وأرسلت الكنيسة شحنة الإغاثة عبر مجلس كنائس الشرق الأوسط بلبنان، وحملت طائرات عسكرية مصرية الشحنة إلى مطار بيروت، وتضمنت الشحنة حوالي 12 طن من المواد الغدائية والمستلزمات الطبية .