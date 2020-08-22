تعرف على جهود وزارة الداخلية فى حفظ الأمن خلال أسبوع.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية، ففى مجال الحد من إنتشار فيروس كورونا تم ضبط (6058) قضية تموينية متنوعة ، وضبط (215) قضية مقاهى مخالفة لقرار الغلق، وغلق (2912) محل مخالف لمواعيد الغلق، وغلق (4) أماكن (أنشطة تعليمية - تجمعات طلابية مراكز للدروس الخاصة)، وفى مجال مخالفة عدم إرتداء الكمامات تم ضبط ( 19918 سائق نقل جماعى)، وفى مجال مخالفة قرار إيقاف أعمال البناء تم ضبط عدد (309 شخص) بإجمالى عدد (292 مبنى).

ونجحت الجهود فى مجال الأمن العام في إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية) ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (241) متهم وبحوزتهم (6) قطع أسلحة نارية ، وعدد (15) طلقة نارية مختلفة الأعيرة .

وتمكنت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط (1129) قطعة سلاح نارى.. أبرزها (120 بندقية آلية – 194 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 75 مسدس– 740 فرد محلى الصنع – 1800 طلقة مختلفة الأعيرة – 1530 قطعة سلاح أبيض)، وضبط (1) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ، وبداخلها (2 مسدس – 1 فرد محلى – 9طلقات مختلفة الأعيرة – أدوات وأجزاء التصنيع)

وأسفرت الجهود فى مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة عن تأمين تنفيذ (943) قرار إزالة لحالات تعدى على (الأراضى الزراعية ، أملاك الدولة ، الأوقاف ، منافع الرى والصرف، مجرى نهر النيل) بنطاق عدد (20) مديرية أمن، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (480,478) حكم قضائى، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط (14) تشكيل عصابى، ضموا (30) متهماً، إرتكبوا (60) حادث سرقة متنوعن وضبط (54) قضية أحداث، وكشف غموض (48) حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد ، إنتحال صفة) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (56) متهماً.

وأسفرت الجهود فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عن مصرع (3) عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادلهم إطلاق الأعيرة النارية مع القوات، وضبط عدد (18) عنصر إجرامى بنطاق أمن (القليوبية - المنوفية - الشرقية - دمياط - المنيا - أسيوط) بإجمالى مضبوطات (23) قطعة سلاح ( 13 بندقية آلية - قنبلة يدوية -3 بنادق خرطوش- عدد 4 مسدس - عدد 3 فرد خرطوش) وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، وكذا ضبط (5) قضايا مخدرات "إتجار".

وتمكنت الجهود فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك من ضبط (7) قضايا بإجمالى (8) متهمين بمضبوطات بلغت (221 كيلو جرام)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (255525) مخالفة مرورية متنوعة.. أبرزها (41236 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 26 قيادة تحت تأثير مخدر، 6220 موقف عشوائى).

ونجحت الجهود فى مجال الأمن الإقتصادى في ضبط (8152 قضية تموينية متنوعة)، بينها ضبط (139) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (357 إسطوانة بوتاجاز).. تقدر قيمة الغاز المدعم (48195) جنيه، وضبط (27) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (458850 لتر) لبيعها فى السوق السوداء، وضبط (7986) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (1905,233) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (291) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت (220,901) طن، وكذا ضبط (90) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (93,261) طن .

ونجحت شرطة الكهرباء في ضبط (83324) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (57,999,217) جنيه.

وتمكنت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة في ضبط (1749) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة على النحو التالى: (153) قضية ضرائب عامة، كشف (424) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (151) قضية فى مجال الجمارك، (9) قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (351) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ (452) حكم قضائى، (196) قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط (8) قضايا فى مجالات مكافحة جرائم (الإتجار فى النقد الإجنبى ، تحويلات مالية غير مشروعة ، توظيف أموال ، تهريب جمركى بضائع)، (5) قضايا فى مجالات (إحتيال عبر الإنترنت - غسل أموال - كسب غير مشروع) .. بقيمة إجمالية بلغت (1267303577 جنيه مصرى) وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

ونجحت شرطة النقل والمواصلات في ضبط (1455) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض- أموال عامة – حيازة مواد مخدرة) ، بالإضافة إلى ضبط (5) تشكيلات عصابية ضمت (11 متهم) إرتكبوا (5) وقائع (سرقة – نشل)، فيما نجحت شرطة المصنفات، في ضبط (40) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، وتمكنت شرطة المسطحات من ضبط (179) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (604) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (108) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ( التعدى بالردم )، (132) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، (58) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين (343) لنش سياحى.

وتمكنت أجهزة الأمن فى مجال مكافحة المخدرات في ضبط (786) قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها (836) متهم، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، وزنت (99,025 كيلو جرام)، وكمية من نبات البانجو المخدر، وزنت (2771,565 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (9,461 كيلو جرام) ،وكمية من مخدر الأستروكس، وزنت (10,885 كيلو جرام) ، وكمية من مخدر الفودو، وزنت (1,650 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون ، وزنت ( 440 جرام) ،و (29747) قرص مخدر مختلف الأنواع.

وأسفرت الجهود فى مجال أمن الموانئ عن ضبط (11) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل)، وكذا (52) قضية متنوعة من أبرزها (جنحة مرورية ، دخول الدائرة الجمركية ، نصب)، وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط (1682) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار- حفر وتنقيب عن الآثار).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.