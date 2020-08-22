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تركيا تسجل 1309 إصابات و22 وفاة جديدة بفيروس كورونا

السبت، 22 أغسطس 2020 07:45 م
تركيا تسجل 1309 إصابات و22 وفاة جديدة بفيروس كورونا فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم السبت، عن تسجيل 1309 إصابات و22 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، مقابل 801 حالة شفاء من المرض، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "روسيا اليوم". ويصل إجمالى الحالات المصابة بالفيروس داخل تركيا إلى 257,032، وإجمالى الوفيات 6,102 منذ تفشى الوباء. 

 
يذكر أن فيروس كورونا المستجد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى، داخل مدينة ووهان الصينية ومنها انتقل إلى مختلف دول العالم، وفيما تواصل الجهات الطبية جهودها من أجل التوصل إلى لقاح فعال لهذا الفيروس فى أقرب وقت ممكن، عبر إجراء المزيد من التجارب السريرية. 

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